اتحاد أمهات مصر لـ"خبلانة": نطالب بنماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة

الخميس 14/يناير/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
ناشدت بسنت عبد العظيم، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء الأمور بتهيئة الوضع في المنازل للطلبة حتي يركزوا جيدًا على الدراسة، خاصًة أن الطلاب اعتقدوا أنهم حصلوا على الإجازة، وبالتالي لم يركزوا على الدراسة ويتعاملوا مع الدراسة أونلاين بغير اهتمام.

وأضافت عبد العظيم، خلال برنامج "خبلانة" المذاع على راديو "معاك" للإعلامي محمد كشك: "مجرد وجود الطالب على السرير بيفقد التركيز، ياريت الطلاب يذاكروا على ترابيزة السفرة أقرب حاجة".

وأكد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، على أولياء أمور المدارس الخاصة، بتجهيز مكان مستقبل داخل المنزل يخصص لأبنائهم خلال حصص المدرسة أون لاين، وكذلك المذاكرة والمراجعة فيه، ويجب أن يأخذوا الأمر بجدية والتزام وكأن أبنائهمزداخل الفصل في المدرسة.

وطالب الاتحاد، وزارة التربية والتعليم بالابتعاد عن الأسئلة المحيرة لطلاب الثانوية، بجانب وجود نماذج استرشادية للإجابة على الامتحانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة.

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