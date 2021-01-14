أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

ارتفعت أسعار النفط للارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة، وكانت أسعار الخام تراجعت خلال التعاملات بعدما ارتفع إنتاج "أوبك" من النفط بنحو 278 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بقيادة ليبيا والعراق.





في حين أبقت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي في العام الجاري بنحو 5.9 مليون برميل يومياً.





لكن تلقى الخام الدعم مع آمال التحفيز، وتراجع الدولار بعد تصريحات رئيس الاحتياطي لفيدرالي بأن البنك لن يرفع معدل الفائدة في أي وقت قريب.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنحو 1.3 بالمائة إلى 53.57 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ فبراير .





وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.6 المائة إلى 56.38 دولار للبرميل.