أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 14/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار النفط للارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة، وكانت أسعار الخام تراجعت خلال التعاملات بعدما ارتفع إنتاج "أوبك" من النفط بنحو 278 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بقيادة ليبيا والعراق.

في حين أبقت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي في العام الجاري بنحو 5.9 مليون برميل يومياً.

لكن تلقى الخام الدعم مع آمال التحفيز، وتراجع الدولار بعد تصريحات رئيس الاحتياطي لفيدرالي بأن البنك لن يرفع معدل الفائدة في أي وقت قريب.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنحو 1.3 بالمائة إلى 53.57 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ فبراير .

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.6 المائة إلى 56.38 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حقيقة رحيل "أوناجم" عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 4 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

جنش يحدد مطالبه للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

الرئيس الجديد للمقاصة: انتظروا فريقا ينافس علي البطولات المحلية والإفريقية

منذ ساعة الا ربع

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يعلن خلال ساعات رحيل نجميه إلى البنك الأهلي

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

10:29 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

08:44 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض