محافظة القاهرة تستعرض خطة تطوير مجمع الأديان

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عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقةالجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة برئاستها وبمشاركة المهندس عادل الجندى مدير علاقات خارجية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس جمال مصطفى وزارة الاثار والعميد خالد درويش مدير متابعة مشروعات المنطقةالجنوبية والمهندس محمد عبد الوهاب ممثلاعن مديرية الاسكان بمحافظة القاهرة.



ووجهت نائب المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارى تنفيذها وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى من شأنها تعطيل تنفيذ اعمال التطوير، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسياحة الدينية.



وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقةالجنوبية، أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا وتوليه القيادة السياسية والدولة اهتمامًا بالغًا حيث يعود على الوطن واقتصاده القومي بتحقيق التنمية المستدامة .



وأوضحت جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ، أنه تم إضافة بعض اللمسات الجمالية لخطة التطوير الجارى تنفيذها، والتى تشمل منطقة مجمع الاديان تحديدا حتى يتواكب هذا التطوير مع اهمية الحدث وتشمل دهان جميع العقارات المطلة على جامع عمرو بن العاص بألوان موحدة ،لإضفاء مظهر يليق بالحدث.



وأضافت أنه جار تطوير ورفع كفاءة نقاط الخدمة الشرطية بنطاق مجمع الاديان وخط السير، كما تم عرض مقترح لاعداد حواجز مرورية حديدية ذات شكل به لمسة جمالية ومصممة بشكل حضارى مميز.



كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة الانتهاء من تنفيذ بوابة" اليونيبول" بمدخل مجمع الاديان، حيث أنه تم بالفعل وضع القواعد الحديدية لها.



وتابعت نائب المحافظ: ما تم من باقى الاعمال حيث تم الانتهاءمن البرجولات الخشبية بنسبة ٩٠% ،كما تم الانتهاء من عمل المظلات الخرسانية بنسبة كبيرة، حيث قاربت على الانتهاء.



وأضافت نائب المحافظ أنه تم بالفعل الانتهاء من زرع النخل بطول المسار وتم طلاء احواض الزرع بالجزيرة الوسطى وعلى طول خط السير وتهذيب الاشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالجزيرة الوسطى.



يأتى ذلك فى إطار متابعة تطوير مسار العائلة المقدسة بنطاق المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة ومتابعة ماتم من مراحل التطوير.