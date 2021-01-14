محمد موسى يهاجم محافظ الغربية على الهواء: "دي مهزلة وكارثة"

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انفعل الإعلامي محمد موسى، بسبب مدرسة فيزياء بقرية محلة زياد، التابعة مركز سمنود، محافظة الغربية، قامت بتجميع الطلاب داخل سنتر تعليمي للدروس الخصوصية، رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "لسه في ناس مش هاممها غير الفلوس وفي انعدام للضمير، لافتا أن هذا الأمر يعكس عدم الخوف على صحة أبناؤنا وأصبح الهدف الأسمى هو جمع الأموال.. مش مهم مين يٌصاب بكورونا.. ولا أرواح الشباب وأهاليهم".



وتابع "موسى"، بجد المشهد ده كارثة بل مصيبة وإزي الجهات المسئولة بمحافظة الغربية سايبين المهزلة دي موجوده رغم تحذيرات الدولة".



ووجه "موسى" رسالة إلى محافظ الغربية قائلا"، "أنت راضي عن ده ياسيادة المحافظ ووالله لولا أن الطلبة لبسين كمامات كنت قلت أن الفيديو ده مدسوس وقديم لكن للأسف الفيديو ده متصور يوم 4 يناير.



ولفت "موسى"، أن الصور تعكس مدى الإهمال وعدم المسئولية وغياب دور المدرسة في توجيه الطلاب وتوعيتهم ضد مخاطر فيروس كورونا ومدى خطورة التجمعات على انتشار الوباء وضرورة التباعد الاجتماعي، مخالفة بذلك قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

