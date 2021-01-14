مصطفى العطار: "بعض الشباب لازم البنت تدوخهم عشان يتمسكوا بيها" (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال مصطفى العطار، المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن أشباه الرجال يحبون السيدات والفتيات الذين يتجاهلونهم، وهؤلاء هم الذين لا يستطيعون أخذ قرارات في حياتهم، وهو ناتج من بيئته التي نشأ فيها.

وأضاف مصطفى العطار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن بعض الرجال لازم البنت تدوخهم عشان يتمسكوا بها، والحقيقة إن اللي بيعملوا كده هما نشأوا في بيت الأم والأخت مسيطرين فيه بشكل كبير".

وتابع: "في شباب بيقولوا البنت اللي بتيجي سهلة كده مرتبطش بيها، لازم تدوخني وأجري وراها عشان أوصلها".


أخبار تهمك

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 3 ساعات

الرئيس الجديد للمقاصة: انتظروا فريقا ينافس علي البطولات المحلية والإفريقية

منذ 43 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يعلن خلال ساعات رحيل نجميه إلى البنك الأهلي

منذ 36 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

جنش يحدد مطالبه للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

حقيقة رحيل "أوناجم" عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

10:29 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

08:44 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض