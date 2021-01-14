مصطفى العطار: "بعض الشباب لازم البنت تدوخهم عشان يتمسكوا بيها" (فيديو)

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قال مصطفى العطار، المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن أشباه الرجال يحبون السيدات والفتيات الذين يتجاهلونهم، وهؤلاء هم الذين لا يستطيعون أخذ قرارات في حياتهم، وهو ناتج من بيئته التي نشأ فيها.



وأضاف مصطفى العطار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن بعض الرجال لازم البنت تدوخهم عشان يتمسكوا بها، والحقيقة إن اللي بيعملوا كده هما نشأوا في بيت الأم والأخت مسيطرين فيه بشكل كبير".



وتابع: "في شباب بيقولوا البنت اللي بتيجي سهلة كده مرتبطش بيها، لازم تدوخني وأجري وراها عشان أوصلها".





