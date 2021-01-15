"كان عندي 18 غرزة في بطني".. السقا يكشف كواليس تصوير مشهده في "الاختيار"

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

كشف الفنان أحمد السقا عن تفاصيل مؤلمة مرت به أثناء تصويره مسلسل "الاختيار".

وقال "السقا" أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، أنه أثناء ظهوره كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" كان قبلها قد أجرى عملية "فتق" وفي بطنه 18 غرزة.

وأضاف "السقا" أن صناع العمل تحدثو معه من أجل تصوير المشهد في وقت صعب واعتذر ولكنهم أصرو على ذلك وأشعروه بأهمية دوره في المسلسل ومكانته كممثل.

وأشار إلى أنه ذهب للتصوير ومعه أحد الأطباء للإعتناء به وساعدته العملية في أن درجة صوته تناسبت مع المشهد.

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