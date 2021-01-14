أشجان نبيل: "الست ممكن ترفض الارتباط براجل بتحبه عشان خايفة من المسئولية" (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قالت الدكتورة أشجان نبيل، استشاري التطوير المجتمعي، إن النساء أو الفتيات قد ترفض الارتباط بالرجل حتى لو "بتحبه"، وذلك لأنها "تخاف من المسئولية".

وأضافت أشجان نبيل خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفتاة ترفض "فتح البيت والزواج والإنجاب حتى لو تحب الرجل، لو خايفة من الإنجاب والخلفة والارتباط لذلك ترفضه".

وتابعت: "المرأة تبحث عن الرجل بمواصفات معينة، يكون فيها رجل حقيقي وحط تحتها 100 مليون خط، والرجولة بقت عملة نادرة اليومين دول".

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