استشاري علاقات أسرية توجه نصائح لحياة سعيدة ومستقرة

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قالت الدكتورة أشجان نبيل استشاري التطوير المجتمعي، إن المرأة يجب عليها أن تبذل مجهود كبير من أجل احتواء الرجل وفهم طريقته وأسلوبه في الحياة، مؤكدة على ضرورة الحديث بين الطرفين لتدارك أي سوء فهم وإزالة الخلافات بينهما.



وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الطاعة واجبة من الطرفين ولا يمكن أن يتعداها أحد منهم، لافتا ان الزوجة تعى جميع واجباتها جيدا وتقوم بدورها.



وأضافت استشاري التطوير المجتمعي، المرأة أيضا تحتاج إلى احتواء الرجل لها، فكلا من الرجل والمرأة له طبيعة فسيولوجية يجب علينا التعمق فيها ودراستها بشكل جيد لممارسة حياة سعيدة ومستقرة.

