تراجع مخزونات النفط العالمية بـ 24.5 مليون برميل في نوفمبر

كشف التقرير الشهري لمنظمة أوبك الصادر اليوم الخميس، أن المخزونات العالمية من النفط تراجعت بنحو 24.5 مليون برميل في نوفمبر على أساس شهري لتسجل 3.104 مليار برميل.





وبحسب التقرير، فإن مخزونات النفط العالمية أعلى بنحو 163.1 مليون برميل مقارنة مع متوسط آخر 5 سنوات.





فيما تراجعت مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة بنحو 10.3 مليون برميل خلال نوفمبر، لتصل إلى 1.3 مليار برميل.





ومن ناحية أخرى، كشفت تقرير أوبك عن ارتفاع إنتاج المنظمة من النفط بنحو 278 برميل يومياً خلال الشهر الماضي، كما أبقت المنظمة تقديرات النمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في 2021.