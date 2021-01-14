وزير المالية: فقدنا 200 مليار جنيه من إيراداتنا منذ بدء جائحة كورونا (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة فقدت من إيراداتها منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي وحتي يوليو ما يصل إلى قرب الـ200 مليار جنيه، متوقعا أن تفقد الدولة خلال العام الحالي من 150 إلى 200 مليار جنيه أيضا بسبب تأثير وتداعيات فيروس كورونا.

وأوضح معيط، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن خطة وزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة اضطربت بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن قطاع الطيران والسياحة تأثروا بشدة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

وتابع: "جائحة كورونا أدت إلى أعباء من نقص إيرادات مع مصروفات إضافية، وهناك 10% زيادة إضافية في نفقات الدولة بسبب أزمة كورونا، وايرادات القيمة المضافة انخفضت على المطاعم والفنادق بنسبة تقترب من 55 إلى 80%"، لافتا إلى أنه رغم هذه الأزمات إلا أن هناك قطاعات حققت انتعاشه في الاقتصاد المصري والوضع مستقر.

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