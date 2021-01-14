استشاري علاقات أسرية: "الخرس الزوجي دمر البيوت المصرية"

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قالت الدكتورة أشجان نبيل استشاري التطوير المجتمعي، إن الاهتمام المتبادل بين الزوجين والحياة القائمة على المصراحة تخلق الحب بين الطرفين وحياة سعيدة بينهما، الحب قد ينتهي لكن العشره تدوم.



وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الجواز ليس لن يقوم بالحب فقط فالمشاعر من الممكن أن تنتهي في يوم ما لكن تبقى العشرة والمعاملة الطبية بينهما.



وأضافت استشاري التطوير المجتمعي، الحياة مشاركة بين الزوجين، لافتتا أن الخرس الزوجي دمر البيوت والأسر المصرية، بسبب التجاهل والعدم الحديث بين الزوجين والمصارحة، مؤكدة أن الطاعة الزوجية مشتركة ومتبادلة بينهما.

