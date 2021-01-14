زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

الخميس 14/يناير/2021 - 10:29 م
زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بعض قرارات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني تثير الغموض داخل جدران الملكي وبالتحديد تهميش بعض اللاعبين.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد لا تعلم سبب عدم ظهور مارتين أوديجارد مع الميرينجي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يفضّل إيسكو على أوديجارد على الرغم من أن النجم الإسباني لا يقدم آداء جيد إلا أن المدير الفني الفرنسي يشركه لإقناعه بالاستمرار في صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عدم مشاركة أوديجارد في الموسم الحالي يثير الغموض داخل الملكي خاصة أن اللاعب عاد في الصيف الماضي بطلب من زيدان بعد تألقه مع ريال سوسيداد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد مستاء أيضاً من معاملة زيدان للنجم البرازيلي فيينسيوس جونيور الذي بالكاد يظهر مع الملكي منذ ديسمبر الماضي وبالتحديد بعد مباراة إشبيلية وعودة هازارد.

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة رحيل "أوناجم" عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يعلن خلال ساعات رحيل نجميه إلى البنك الأهلي

منذ 35 دقيقة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

جنش يحدد مطالبه للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الرئيس الجديد للمقاصة: انتظروا فريقا ينافس علي البطولات المحلية والإفريقية

منذ 42 دقيقة

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

10:29 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

08:44 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض