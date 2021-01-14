"غنت إحدى أغنياته أم كلثوم".. أحمد السقا يكشف تفاصيل عن جده

Advertisements

تحدث الفنان أحمد السقا عن جده وهو عبده السروجي، والذي يعد أبرز المغنيين في جيله.



وقال "السقا" أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" أن جده عبده السروجي قام بغناء أغنية "على بلد المحبوب" والتي أخذتها عقب ذلك المطربة أم كلثوم.



وأضاف "السقا" قائلا أنه فخور جدا بجده عبده السروجي، وأنه يحمل له بعض الصور مع والدته والتي تعد من الصور الهامة.



وقام "السقا" بغناء إحدى أغنيات جده عبده السروجي.



