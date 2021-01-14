محمد موسى يشيد باستجابة الدولة لترميم كوبري محمد علي الأثري

Advertisements

أشاد الإعلامي محمد موسى، بسرعة استجابة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، وبدء أعمال ترميم وصيانة "كوبري محمد علي" الأثري بمحافظة القليوبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الري ومجلس المدينة.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، سيتم تطوير نظام الإضاءة بالكوبري وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبرى وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.



وجه "موسى" الشكر لوزارة الري واللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر، الذي تبنى الموضوع بشكل جاد ويتابع كل صغيرة وكبيرة بنفسه.

