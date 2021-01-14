الزمالك يعلن خلال ساعات رحيل نجميه إلى البنك الأهلي

الخميس 14/يناير/2021 - 10:26 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
اقترب نادي البنك الأهلي من التعاقد مع الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على اقتراب نادي البنك الأهلي من التعاقد مع الثنائي بامبو وفتحي بعد خروجهم من حسابات البرتغالي جايمي باتشيكو 

وأضاف المصدر ذاته بأنه سيتم عقد جلسة بين مسؤولي الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم موقف الصفقة بشكل نهائي ورسمي.

يذكر ان الزمالك كان قد فاز على فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله إمام عاشور ليصل إلى النقطة رقم 16 في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز

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