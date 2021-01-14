الرئيس الجديد للمقاصة: انتظروا فريقا ينافس علي البطولات المحلية والإفريقية

الخميس 14/يناير/2021 - 10:19 م
رئيس المقاصة الجديد
رئيس المقاصة الجديد
الفجر الرياضي
  
كشف المهندس "أحمد عبد الخالق " الرئيس الجديد لنادي المقاصة عن عزمه البدء في إنشاء  نادي أوربي يعتبر امتداداً لنادي المقاصه باليونان كتكرار لتجربة المقاصة، وذلك بعد نهاية الموسم الرياضي يحمل اسم أحد شركاته (رويال استيت).

كما يسعي لإنشاء ناد أفريقي يكون بمثابة معمل التفريخ للمواهب الكرويه والتي سوف تمد المقاصه باحتياجاته من اللاعبين بالإضافه للنادي الأوربي المزمع انشاؤه في اليونان وفي الخطه أيضا شراء لاعبين افارقه صغار السن وذوي مواهب ومنحهم كل الدعم والارتقاء  بمستواهم وعرضهم للبيع للانديه الكبري وهذا جزء من الاستثمار

مؤكداً عن أمنياته في أن ينافس فريق المقاصة ينعلي المربع الذهبي وإن يكون لديه فريق يضم مجموعه جيده من اللاعبين الذين يساهمون في رفع اسم نادي المقاصه الي مصاف الفرق المميزه والتي يكون لها موضع قدم في مقدمه البطولات مع العلم انني في قناعه نفسي اسعي  بأن اكون الاول فانا لست اقل من اي فريق في الدوري العام المصري.  

وأضاف  "عبد الخالق": " أنا كرجل أعمال متعدد الانشطه بالداخل والخارج أضع مشروعاتي كلها كداعم رئيسي لنادي المقاصه لان الفريق فقد مجموعه من اللاعبين واصبح الفريق في حاجه لدعمه واكتمال خطوطه وهذا مانسعي اليه في الفترات المقبله وفي نهايه الموسم الكروي الحالي ننتظر التقييم في النهاية من اللاعبين يمكنا الاستغناء عنه بالبيع لإنعاش خزينه النادي واي اللاعبين نحتاج شراءه لتجديد دماء الفريق".

وعن تجربة خوض الإستثمار في مجال الرياضه قال: " عبدالخالق" تجربة وإستثمار ناجح بكل المقاييس ووسيلة إعلانية لشركاته وهذا جزء من الاستثمار الرياضي".

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