مستشار المفتي: ساحات القضاء لا يجب أن تكون الوجهة لحسم القضايا العلمية

الخميس 14/يناير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن الجماعات التكفيرية تجتزء الفتاوي من سياقها التاريخي، منوها بأن القول بتعطيل الاجتهاد هو محاولة لتعطيل الحياة نفسها.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن العلماء قاموا بتنقيح كتب السنة من قبل، حيث إن الفهم هو توافق العقل مع النقل.

وأشار، إلى أن الفكر يواجه بالفكر، موضحا أن رفع الدعاوى يكون من أجل رفع النزاع، كما أننا نحترم التراث ولا نقدسه، حيث أن التراث يمثل زخيرة مهمة، ومعرفة متراكمة، ويزيد احترامنا للفهم البشري المقطر بالعلم.

وأكد، أن التراث ليسوا أشخاصا وإنما مدارس، لافتًا إلى أن ساحات القضاء لا يجب أن تكون الوجهة الأولى لحسم القضايا العلمية.

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مستشار المفتي القضايا العلمية القضاء

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