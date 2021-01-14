هيئة كبار العلماء بالأزهر تهنئ الدكتور علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بالبرلمان

الخميس 14/يناير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
تقدمت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي الجمهورية السابق، بمناسبة اختيار فضيلته رئيسًا للجنة الدينية بمجلس النواب، متمنين لفضيلته دوام التوفيق والنجاح والسداد.

وقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، التهنئة للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وهنأ الأزهري في بيان له فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، والنائب منصف نجيب سليمان وكيل اللجنة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم أمين سر اللجنة.

وأعرب الأزهري، عن خالص تمنيه بالتوفيق والنجاح والسداد للجنة الدينية ولجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وجميع وكلاء اللجان وأمناء السر بثقة زملائهم، متمنيا لهم جميعًا كل السداد والتوفيق.

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