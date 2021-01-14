جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة

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قام الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والدكتور خالد العنانى وزير الأثار والسياحة يرافقهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية بحديقة درة النيل وميدان المحطة وممشى السوق السياحى القديم،





وقد ألتقى الوزراء ومحافظ أسوان بعدد من أصحاب المحلات والبازارات السياحية حيث أطمئنا على جودة الخدمات المقدمة للزائرين





، وقد أشاد وزراء الأوقاف والسياحة والأثار بالنقلة النوعية والحضارية التى ظهرت بها واجهة مدينة أسوان نتيجة هذه المشروعات بما يتناسب مع المكانه التى تتمتع بها على خريطة السياحة الدولية





، كما قرر الدكتور خالد العنانى فتح جميع المزارات الأثرية مجانا للمصريين الجمعة الموافق 15 يناير 2021 بمناسبة العيد القومى لمحافظة أسوان،





مؤكدًا أثناء الجولة التفقدية بضرورة الإلتزام بتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءًا، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا،





فيما أكد اللواء أشرف عطية بأن هذه مشروعات التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحظى بدعم متواصل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وذلك من أجل إستعادة المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية والتى تعد أحد أهم المشاتى والمقاصد السياحية لحركة السياحة الدولية والداخلية،





وقد أوضح محافظ أسوان بأن المشروعات تضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية لميدان المحطة أو السوق السياحى.