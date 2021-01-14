جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة

الخميس 14/يناير/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

قام الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والدكتور خالد العنانى وزير الأثار والسياحة يرافقهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية بحديقة درة النيل وميدان المحطة وممشى السوق السياحى القديم،


وقد ألتقى الوزراء ومحافظ أسوان بعدد من أصحاب المحلات والبازارات السياحية حيث أطمئنا على جودة الخدمات المقدمة للزائرين


، وقد أشاد وزراء الأوقاف والسياحة والأثار بالنقلة النوعية والحضارية التى ظهرت بها واجهة مدينة أسوان نتيجة هذه المشروعات بما يتناسب مع المكانه التى تتمتع بها على خريطة السياحة الدولية


، كما قرر الدكتور خالد العنانى فتح جميع المزارات الأثرية مجانا للمصريين الجمعة الموافق 15 يناير 2021 بمناسبة العيد القومى لمحافظة أسوان،


مؤكدًا أثناء الجولة التفقدية بضرورة الإلتزام بتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءًا، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا،


فيما أكد اللواء أشرف عطية بأن هذه مشروعات التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحظى بدعم متواصل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وذلك من أجل إستعادة المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية والتى تعد أحد أهم المشاتى والمقاصد السياحية لحركة السياحة الدولية والداخلية،


وقد أوضح محافظ أسوان بأن المشروعات تضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية لميدان المحطة أو السوق السياحى.
جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة
جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة
جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة
جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة
جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة
جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة
جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة
جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة
جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة
جولة لوزيري الأوقاف والسياحة والأثار برفقة محافظ أسوان بالسوق السياحي ودرة النيل وميدان المحطة

أخبار تهمك

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل "أوناجم" عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الرئيس الجديد للمقاصة: انتظروا فريقا ينافس علي البطولات المحلية والإفريقية

منذ 40 دقيقة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يعلن خلال ساعات رحيل نجميه إلى البنك الأهلي

منذ 33 دقيقة

جنش يحدد مطالبه للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

10:29 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

08:44 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض