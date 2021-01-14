هيونداي تستدعي سوناتا 2009 في السعودية لهذا السبب

الخميس 14/يناير/2021 - 10:07 م
هيونداي سوناتا 2009
هيونداي سوناتا 2009
كشفت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، عن استدعاء للعديد من سيارات سوناتا 2009 في المملكة.

كما يأتي هذا الاستدعاء في إطار جهود الوزارة لحماية المستهلكين من العيوب المصنعية حتى مع المنتجات والسلع التي قضت عدة سنوات في الخدمة كما هو الحال مع السيارة التي قضت أكثر من 11 سنة.

ويعود سبب الاستدعاء لوجود خلل في جهاز نفخ الوسادة الهوائية جهة السائق ما يمنع عملها على الوجه المطلوب في حال الحوادث ويزيد من مخاطر الإصابات.

يشمل الاستدعاء عدد 610 سيارات وتدعو الوزارة مالكيها لمراجعة أحد وكلاء هيونداي في السعودية لعمل الإصلاحات المطلوبة مجانًا.

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