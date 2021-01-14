محمد موسى عن سرقة وائل عباس لمقال: "حرامي بجح" (فيديو)

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قال الإعلامي محمد موسى إن وائل عباس والذي يدعي أنه ناشط سياسي قام بسرقة مقال من فيديو وثائقي على اليوتيوب، ونشره على موقع المنصة، وهو ما جعل الموقع يعتذر لمتابعيه عن الواقعة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن "عباس" كان يهاجم الدولة المصرية بلده في هذا المقال المسروق، وهو أحد نشطاء السبوبة "اللي عايزين يخربوا البد دي بس غصب عنهم مش هتخرب".



وتابع: "الحرامي بشهادة موقع المنصة، سرق مقال وطالع يقول إن دا مقاله، وفي الآخر يطلع الموقع يكذبه ويقول إن كل اللي مكتوب في المقال دا مسروق من على اليوتيوب".

