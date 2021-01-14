"جلطة وذبحة".. تدهور حالة طليقة ماجد المصري الصحية

الخميس 14/يناير/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طالبت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، من جمهورها الدعاء لوالدتها وهي طليقة "المصري" وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت قائله: "يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله".

يذكر أن آدم نجل الفنان ماجد الصمري قد أعلن مؤخرا عن إصابة شقيقه بكورونا وذلك عقب إصابة "المصري" بأيام قليلة.

وتلقى ماجد المصري بروتوكول وزارة الصحة مما جعل حالته الصحية تتحسن وتستقر.

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