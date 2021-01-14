"في عيد الأثريين".. أثريون يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام

الخميس 14/يناير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
حالة من الغضب سادت أوساط الأثريين تزامنت مع بدء عيدهم السنوي الموافق 14 يناير من كل عام، إثر إعلان وزارة السياحة والآثار عن مكافأة للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار بهذه المناسبة.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد أعلن عن مكافأة مالية قدرها 300 جنيه لموظفي المجلس الأعلى للآثار بمناسبة عيدهم السنوي وهو ما أثار حفيظتهم، ووصفوا المكافأة بغير اللائقة حسب ما نشروا.

وطالب عدد من الأثريين بإقالة الوزير والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على خلفية إعلان الأول عن قيمة المكافأة التي وصفوها بالمهينة، وذلك في عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها موقع فيس بوك.

وكانت المفاجأة عندما أشار أحد الأثريين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى ما بدر من وزير السياحة والآثار تجاه الصحفيين عندما قال في مؤتمر سقارة الأخير ما معناه "أنا صارف 750 ألف جنيه عشان أجيبكم" وهو ما أثار أزمة عرفت بأزمة سقارة، حيث قال الأثري في تغريدته، "أنفقت 750 ألف عشان تجيب الصحفيين معتقدش انهم اتصرفوا على الأثريين.." ".. بنصرف من جيبنا على الانجازات اللي بتفتخر بيها الوزارة"

ثم دشن الأثريون هاشتاج #المكافأة_مرفوضة تعبيرًا عن غضبتهم التي وصفها مراقبون بالإلكترونية حيث تزامن نشر التغريدات على الفيس بوك مع إعلان الوزارة عن قيمة المكافأة، كما طالب أثريون بعمل مذكرة يرفضون فيها المكافأة رسميًا.

وكان وزير السياحة والآثار عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تقدم بالتهاني لجموع الأثريين في عيدهم عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أثنى على تفانيهم بالعمل حتى خلال فترة انتشار فيرس كورونا، وهو الأمر الذي جعل صورة مصر مشرفة في كل المحافل الدولية.
"في عيد الأثريين".. أثريون يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام
"في عيد الأثريين".. أثريون يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام
"في عيد الأثريين".. أثريون يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام
"في عيد الأثريين".. أثريون يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام
"في عيد الأثريين".. أثريون يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام
"في عيد الأثريين".. أثريون يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام
"في عيد الأثريين".. أثريون يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام
"في عيد الأثريين".. أثريون يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام
"في عيد الأثريين".. أثريون يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام
"في عيد الأثريين".. أثريون يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام

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