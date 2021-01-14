محافظ الشرقية: الرئيس يتابع تقارير إزالة التعديات على الأراضي الزراعية باستمرار

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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع باستمرار تقارير إزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، بجانب منظومة التغيرات المكانية الجديدة.



وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المنظومة المكانية الجديدة يتم فيها تصوير الأبنية المخالفة من خلال القمر الصناعي، ويظهر فيها أي مخالفة بناء، وبالتالي يتم إزالتها فورا.



وتابع "غراب" أن الرقعة الزراعية هي مستقبل مصر الغذائي ويجب الحفاظ عليها من التعديات.

