محافظ كفر الشيخ: إجراءات صارمة ضد مخالفي قيود كورونا

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا على جميع العاملين المطاعم ضرورة الالتزام بتقليل الكثافة بنسبة 50 %، مع ضرورة التباعد الاجتماعي، منعا لتعرض المنشأة للغلق والغرامة.



وتابع محافظ كفر الشيخ خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تم توعية الشعب بكل الإجراءات الاحترازية في إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.



وأكد اللواء جمال نور الدين، هناك بعض الأسر تسمح لأبنائهم الذهاب إلى سناتر للدروس الخصوصية غير مرخصة ولا تطبق الإجراءات الاحترازية مثل الجراجات.

