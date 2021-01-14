كواليس اجتماع مسئولي الأهلي وفد "فيفا" واللجنة المنظمة للمونديال

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بين مسؤولي النادي الأحمر، ووفد من الفيفا واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التي ستقام في فبراير المقبل.





وقال المصدر إن الاجتماع الذي دار بين مسؤولي الأهلي ووفد الفيفا واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الذي سيقام في قطر استقر لمدة ٤ ساعات.





وأضاف المصدر بأن مسؤولي الأهلي الذين حضروا الاجتماع هم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي، ومحمد كامل رئيس قناة النادي، وحنان الزيني، وأشرف عمرو نائب التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري.





وتابع المصدر أن الاجتماع شهد الحديث في كافة الأمور الخاصة بالحقوق التسويقية والرعاة وإقامة بعثة الأهلي في قطر.





وأشار المصدر إلى أن الإقامة لبعثة الأهلي في قطر ستكون بنظام الكبسولة أو الفقاعة، بحيث تدخل البعثة الفندق ولا تتحرك خارجه.





وزاد المصدر إنه تم خلال الاجتماع بأن يتم التنبيه على بعثة الأهلي بعدم التواجد في الممرات الخاصة بالفندق أو السماح لأحد بزيارة الفريق أو قيام الفريق أو أي عضو فيه بزيارة أحد، وذلك كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف المصدر بأنه يمنع الخروج من الفقاعة إلا للتدريبات والمباريات فقط، ولا يمكن الخروج منها لأي سبب أخر.





وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في أول فبراير المقبل في قطر ويشارك فيها الأهلي باعتباره بطل إفريقيا.



