«الكهرباء» تستجيب لبرنامح خط أحمر بشأن أعمدة الإنارة المتهالكة بقرية الحمايدة بالشرقية

الخميس 14/يناير/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
استجاب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتقرير الذي عرضه الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بشأن استغاثة أهالي قرية الحمايدة التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، لتهالك أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة الآيلة للسقوط بطريق البربري، مما يعرض حياتهم للخطر.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم مخاطبة الجهات المسئولة وجاري تغيير الأعمدة المتهالكة والأسلاك وعمل اصلاحات وصيانة بشكل كامل للمنطقة مؤكدا أن الدولة حريصة على حياة وسلامة والمواطنين من أي خطر يهددهم.

وكان الأهالي قد ناشدوا وزير الكهرباء، بسرعة التدخل لتغيير أسلاك الكهرباء المتهالكة وأعمدة الكهرباء الآيلة للسقوط، قبل حدوث كارثة مؤكدة للمواطنين، لافتين أنهم قاموا بربط الأعمدة والأسلاك بالأحبال خوفا من سقوطها علي المارة في الشارع.

أخبار تهمك

الزمالك يعلن خلال ساعات رحيل نجميه إلى البنك الأهلي

منذ 33 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 3 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

جنش يحدد مطالبه للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس الجديد للمقاصة: انتظروا فريقا ينافس علي البطولات المحلية والإفريقية

منذ 40 دقيقة

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

حقيقة رحيل "أوناجم" عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

10:29 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

08:44 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض