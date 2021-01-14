خبيرة: استخدام تركيا إس 400 قد يعرضها للطرد من الناتو

الخميس 14/يناير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت روان الرجولة، الكاتبة والمحللة السياسية، إن إقدام تركيا على استخدام «إس 400» قد يعرضها للطرد من الناتو و«أنقرة» لم تترك لنفسها أي صديق، مشيرة إلى أن أنقرة في موقف لا تحسد عليه خاصة بعد قرب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ما استطاعت الاستفادة منه في المراوغة والمناورة لفترات طويلة نجحت في كسب العديد من الوقت وتحقيق أغراض لها بالمنطقة.


وأضافت المحللة السياسية، في حديثها لقناة "الغد"، أن إدراة الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن للولايات المتحدة الأمريكية ستكون امتدادا لفترة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مبينة أن الكل على دراية كيف كانت العلاقة بين أمريكا وأنقرة في ذلك الوقت؟، كما أن تركيا الآن ليست لها حلفاء بالمنطقة وتسعى للتقرب من بسياسات التقارب وفتح الحوار مع دول المنطقة سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط، وهو ما تسعى له مع دول السعودية والإمارات كما أن هناك توتورا في علاقتها مع إسرائيل.


وأشارت إلى أن تركيا تسعى لفتح الحوار مجددا مع واشنطن وتحقيق معادلة الربح، مشيرة إلى أن أنقرة لن تمضي في استخدام إس 400 خاصة في ظل العقوبات التي فرضت عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والتواجد القوي للولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت إلى أن الاقتصاد التركي يعاني ولم تجدي لهجتها العدائية كذلك التقارب الروسي – الأمريكي يساعد على فرض عقوبات أكبر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن جو بايدن يري العداء مع الصين وروسيا وقد تضطر الولايات المتحدة الأمريكية لطرد أنقرة من حلف الناتو، قائلة: "أنقرة لم تترك لها صاحبها".



كما أشارت المحللة السياسيىة، إلى أن أنقرة حاولت عام 2013 في استخدام هذا السلاح، لكن واجهة سياسة ردع كبيرة من واشنطن، مبينة أن سياسة تركيا لابد أن تتغير خاصة مع الإدراة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية.

وألمح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى أن تراجع بلاده عن استخدام الصواريخ إس 400 الروسية امر ممكن إذا ما وفقت الولايات المتحدة الأمريكية على الحوار، وتوفقت عن فرض العقوبات فما هي دوافع هذا التراجع التركي.

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