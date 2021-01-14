إبراهيم عيسى: الشامتون فى وفاة صفوت الشريف الاخوان ومن يرون أنفسهم ثوارًا

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هاجم الإعلامي إبراهيم عيسى، الشامتون في وفاة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووزير الاعلام الأسبق، قائلا: "الشماتة مرض وضيع، والشماتة في موت صفوت الشريف وضاعة، وهي أصبحت متجاوزة، والشامتون في وفاة أعضاء الاخوان والذين يرون في أنفسهم ثوارا".



ووجه عيسى، في تعليق على خبر وفاة صفوت الشريف، ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، تساؤلا لمن يدعون أنهم ثوار ويشمتون في وفاة الشريف، قائلا: "الذين يرون أنفسهم ثوارا فأي ثورة أو ثائر تجيز له الثورة الشماتة، ومرض الشماتة طال الجميع".



وأوضح أن صفوت الشريف أبنا مخلصا من أبناء ثورة 23 يوليو وكان يسير على منتج نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مضيفا: "صفوت الشريف كان يسير على منتج نظام عبد الناصر وهو عمل بنية اساسية جبارة، وملف الاعلام ومدينة الانتاج الاعلامي كان صاحب دور كبير فيه".