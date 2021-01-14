جروح بـ"الرقبة والوجه والرأس".. تفاصيل جديدة حول واقعة تعدي سائق على فتاة بأوسيم

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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات تعدي سائق توك توك على فتاة بسلاح أبيض " كتر"، لرفضها الزواج منه، بمركز أوسيم، شمال المحافظة.



وبينت التحريات، أن سائق التوك توك عشريني العمر، ويدعى سلامة، أشهر سلاحًا أبيض "كتر"، وتعدى على الفتاة عمرها 19 سنة، محدثًا إصابتها بجرح 20 سم بالرقبة، والوجه والرأس"، وفر هاربًا، ومن ثم تمكنت القوات من ضبطه.



وورد إخطار للعميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة من الرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بتلقيه إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى فتاة مصابة بجروح في الوجه.



وانتقلت قوة أمنية، والاستماع إلى أقوال الفتاة المصابة اتهمت سائق توك توك بالتسبب في إصابتها بآلة حادة بسبب رفضها الزواج منه.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها مبررا ذلك لرفضها الزواج منه "علشان متعرفش تتجوز غيري".



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيق.