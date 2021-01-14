رامي جمال يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد بعنوان "شطبنا"

الخميس 14/يناير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شوق المطرب رامي صبري جمهوره ومحبيه لعمل غنائي جديد بعنوان "شطبنا".

ونشر رامي صبري صورة جديدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب: شطبنا قريباً.

يذكر أن رامى صبرى طرح أغنية «خطيرة» مؤخراً، وحققت نجاحاً كبيراً، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى. 

وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

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