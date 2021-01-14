قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

الخميس 14/يناير/2021 - 09:41 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
إسلام عودة
قرر مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إيقاف مستحقات لاعبى فريق كرة القدم بعد الهزيمة التى لقاها الفريق مساء اليوم أمام الجونة. 

وأصدرت إدارة النادى بيانا منذ قليل أوضحت خلاله أن قرار إيقاف مستحقات اللاعبين جاء بالتنسيق مع إبراهيم حسن مدير الكرة . 

وأوضح البيان أن إيقاف مستحقات اللاعبين جاء بعد الهزيمة أمام الجونه رغم قيام إدارة النادى بتوفير كافة الإمكانيات المادية والفنية للفريق .

وأضاف البيان أن إدارة النادى بصدد إصدار قرارات أخرى بعد التنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة التوأم حسام حسن وابراهيم حسن من أجل فرض الإنضباط وعودة الإنتصارات مرة أخرى . 

وطالب البيان الجماهير السكندرية بمساندة الفريق  حتى يخرج من الكبوة التى يمر بها .

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