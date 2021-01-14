ميلان يقترب من حسم قراره بالتعاقد مع نجم ستراسبورج

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي بات قريبًا من حسم قراره بشأن التعاقد مع قلب دفاع جديد.





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن الطاقم الطبي في ميلان على إتصال مع أطباء ستراسبورج الفرنسي من أجل تقييم نتائج إصابة محمد سيماكان ومدة التعافي.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميلان سيقوم غداً بإتخاذ القرار النهائي حول التعاقد مع سيماكان الذي أعلن ناديه قبل يومين أنه سيغيب لمدة شهرين بسبب الإصابة التي تعرض لها.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الخطة البديلة في حال عدم التعاقد مع سيماكان هي إستعارة الإنجليزي فيكايو توموري من صفوف تشيلسي الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.



