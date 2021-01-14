وكيل وزارة الشباب بالدقهلية في زيارة تفقدية مفاجئة لإدارة شباب دكرنس

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قام اليوم الخميس علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بزيارة مفاجئة لإدارة شباب دكرنس لمتابعة سير العمل وتفقد سجل الحضور والانصراف وسجل التحركات وخطوط السير داخل الادارة وذلك ضمن سلسة من الجولات المفاجئة لمتابعة سير العمل والانضباط داخل الهيئات الشبابية بالمحافظة.



وكان فى استقباله مجدى عبد السلام مدير عام ادارة شباب دكرنس ورؤساء الاقسام والعاملين بادارة شباب دكرنس

وفيما يتعلق بخطة العمل وجه بضرورة الإهتمام بتنفيذ الانشطة داخل مراكز الشباب والتواصل مع المديرية في هذا الصدد للمشاركة في كافة الأنشطة التي تنفذ طبقا لتعليمات وزارة الشباب مع ضرورة الإهتمام بحسن المعاملة مع كافة المترددين على الادارة وكذلك مراكز الشباب وتنفيذ الأنشطة في المواعيد المحددة لها والنشر والتوثيق علي موقع المركز الاعلامى بمديرية الشباب والرياضة والوزارة.



كما نبه على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية داخل الادارة ومراكز الشباب ومتابعة التعقيم المستمر ولبس الكمامات عند تنفيذ اى نشاط فى مراكز الشباب ويمنع دخول مراكز الشباب من يخالف التعليمات فى هذا الشان ومتابعة لجنة المتابعة بالادارة لمراكز الشباب بصفة مستمرة.



