حقيقة رحيل "أوناجم" عن الزمالك

الخميس 14/يناير/2021 - 09:29 م
محمد اوناجم
محمد اوناجم
رامي بشاي
كشف كريم بلق وكيل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة الأخبار المنتشرة بخصوص رحيل اللاعب عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال وكيل أوناجم في تصريحات خاصة: "لم يتواصل معي مسؤولو الزمالك أو مع اللاعب من أجل رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .. فهو مستمر مع الفريق بشكل طبيعي والحديث عن رحيله "كلام فاضي".

وقد انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص رغبة البرتغالي جايمي باتشيكو في رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك خلال انتقالات يناير الحالية من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

يذكر أن الزمالك كان قد فاز على فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله إمام عاشور ليصل إلى النقطة رقم 16 في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

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