تناولت مهدئات.. تفاصيل مصرع ربة منزل بالدقهلية

الخميس 14/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد كشك
لفظت ربة منزل انفاسها الاخيرة اثر تناول ادوية مهدئه عن طريق الخطأ لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات زوجيه بقرية كفر بهيدة التابعه لمركز ميت غمر بالدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوىود اشاره لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي دماص المركزى بوصول "انتصار.ف م.ش "،٢٤ سنة، ربة منزل ومقيمة قرية " كفر بهيدة " دائرة المركز مصابة بحالة اعياء وقيىء مستمر إدعاء تثاول مادة غير معلومة وتم تحويلها الى مستشفى المنصورة الدولى، وتوفيت عقب وصولها،

أنتقل ضباط المباحث وبالفحص وسؤال شقيقها " علاء. ف م "، ٢٦ سنة، عامل ومقيم بذات القرية قرر بأن شقيقته تعانى من حالة نفسية سينة لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها قامت على اثرها بتناول جرعة زائده من الأقراص الدوائية " المهدئة " بطريق الخطأ مما ادى الى حدوث اصابتها التى اودت بحياتها ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.
وبسؤال زوج المتوفاة "محد. ح. م" ٢٩ سنة، عامل ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون، ولم يتهم احدا بالتسبب في ذلك،
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز ميت غمر،وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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