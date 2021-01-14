جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور علي حثة شاب مذبوح علي كوبري في الدقهلية

الخميس 14/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك



تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مذبوح وملقاة بأحد الكبارى فى قرية دبو وميت عوام مركز المنصورة.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمركز المنصورة بالعثور على جثة شاب ملقاة على أحد الكبارى دائرة المرز.
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى أدهم محمود حسن عبدالعظيم من قرية طناح التابعة للمركز مذبوحا وملقاة على أحد الكباري الموجوة في قرية دبو وميت عوام التابعة للمركز.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى تكثيف الجهود لضبط الجناة.

يذكر ان الشاب متغيب منذ امس وقام زوية بالبحث عنه الي ان عثر عليه اليوم مذبوح

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