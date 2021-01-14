ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بالاكراه بالدقهلية

الخميس 14/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تمكنت مباحث مركز الستاموني، من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة السيارات بالاكراه.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة الستاموني يفيد بورود معلومات عن قيام تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة السيارات بالاكراه وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين الاربعه وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وسلاح ابيض " سنجة". 

وعقب القبض عليهم اعترفوا بسرقة مصانع اعلاف ـ ومزارع الدواجن بالاماكن المجاورة بالستاموني.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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