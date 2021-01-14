القبض على عصابة لسرقة المواد البترولية بالقليوبية

الخميس 14/يناير/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، القبض على عصابة تقوم بسرقة المواد البترولية وتخزينها بمخزن بقليوب وحمايتها بالأسلحة غير المرخصة.

جرى ضبط أفراد العصابة والمسروقات والأسلحة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وأفراد التشكيلات العصابية، وخاصة التي تزاول نشاطا فى مجال سرقة خطوط أنابيب نقل المواد البترولية، وكذا حائزى الأسلحة النارية.

واعترف المتهمون أمام اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، وإحالتهم للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت المعلومات السرية قد وردت لضباط إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، ومفتشي قطاع الأمن العام، مفادها قيام 4 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية جميعهم «مُقيمون بدائرة مركز قليوب»، بتكوين تشكيل عصابى «بتخطيط من المتهم الأول» تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية ذلك النشاط واختبائهم بمخزن خاص بالمتهم الأول «كائن بدائرة مركز قليوب».

جرى استهداف المخزن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضباط البحث الجنائي بالقليوبية بإشراف العميد خالد محمدى، رئيس مباحث القليوبية، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة.

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