وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماع مع  مديرى الادارات الفرعية 

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عقد اليوم الخميس علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اجتماعا بمديرى الإدارات الداخلية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية لشئون الشباب.

فيما نبه وكيل الوزارة على متابعة مدير الادارة لسير العمل داخل كل ادارة والتنظيم فى اسناد العمل بين الموظفين داخل الادارة بما يضمن انجاز الاعمال الموكله اليه سواء اكانت مطلوب للوزارة او المحافظة فى المواعيد المحددة.



كما أكد وكيل الوزارة خلال اجتماعه على تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات بما يضمن سلامة العاملين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والدائمة.

ووجه وكيل الوزارة فى كلمته لمدير ادارة الشئون الادارية بإعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعي، واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى بخطورة فيروس كورونا.

وأكد على متابعة سير العمل والانضباط داخل ديوان عام المديرية وكذلك تطبيق الاجراءات الامنية من قبل ادارة الامن فى دخول المترددين على الديوان من الادارات الخارجية والمديريات الخدمية المختلفة ممن لهم تعامل مع الشباب والرياضة ومدى التزماهم بتطبيق الاجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتباعدالاجتماعى.