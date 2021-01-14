بجاكيت كاجوال.. عمرو دياب يبهر جمهوره من دبي

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شارك الفنان عمرو دياب، صورة من أحدث جلسات تصوير له من دبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهر "دياب" في الصورة بجاكيت كاجوال أبيض، وبنطال جينز، وكتب تعليقا قائلا: "دبي".



يذكر أن الهضبة عمرو دياب هنأ جمهوره مؤخرا برأس السنة من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "عام جديد سعيد من مكان خاص جدًا " دبي"، وداعًا لعام 2020 وحظًا سعيدًا للجميع في 2021".



