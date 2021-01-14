نجم ريال مدريد مطلوب في توتنهام

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البرازيلي إيدير ميليتاو نجم ريال مدريد الإسباني يعتبر أحد النجوم المرشحين للرحيل عن صفوف الملكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الحالي.





وأكد الصحفي فابريزيو رومانو أن توتنهام الإنجليزي حريص جداً على التعاقد مع ميليتاو ولكن من الصعب التعاقد معه بشكل نهائي.





وألمح فابريزيو رومانو أن توتنهام يخطط للتعاقد مع ميليتاو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لأنه لا يحظي بفرص كثيرة للمشاركة مع الملكي.





وأشار فابريزيو رومانو إلى أنه في حالة رحيل ميليتاو عن ريال مدريد فإنه سيكون ثاني لاعب يغادر الفريق في الميركاتو الحالي بعد رحيل لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني.



