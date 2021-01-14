حسين فهمي ينضم لفيلم 'الفارس' مع أحمد زاهر

الخميس 14/يناير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
يارا أحمد




تعاقد الفنان حسين فهمى، على المشاركة في بطولة فيلم "فارس"، للنجم أحمد زاهر، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج أيمن يوسف، على أن يتم بدء البروفات والإستعداد لإنطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة.

ويأتي إنضمام النجم حسين فهمى لفيلم "فارس"، ليعود للسينما بعد غياب عدة أعوام منذ أن شارك في فيلم "الكويسين"، من بطولة أحمد فهمى وبيومى فؤاد.

فيلم "فارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للنجم أحمد زاهر، ويقدمه المنتج أيمن يوسف خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاح كبير، فضلا عن النجاح الكبير الذى حققه النجم أحمد زاهر مؤخرا خلال مسلسل "البرنس"، في رمضان الماضى، و"لؤلؤ"، والذى يعرض حاليا على قناة ON

أخبار تهمك

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يعلن خلال ساعات رحيل نجميه إلى البنك الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ يوم

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل "أوناجم" عن الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

الرئيس الجديد للمقاصة: انتظروا فريقا ينافس علي البطولات المحلية والإفريقية

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

08:44 م

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض