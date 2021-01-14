تعثر مفاوضات نجم الزمالك مع سانت إيتيان

كشفت تقارير صحفية، عن تعثر المفاوضات بين نادى الزمالك ونظيره سانت إتيان الفرنسى بشأن انتقال مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة.





ويرغب مصطفى محمد في الرحيل عن الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل خوض تجربة احترافية.





وأكدت التقارير، أن الزمالك غير مطالبة مع نادي سانت إتيان، بشأن طريقة سداد القيمة المطلوبة، وليس في القيمة المطلوبة للصفقة.





وأشارت التقارير، أن إدارة الزمالك ترغب في الحصول على قيمة الصفقة بشكل فورى وهو ما سيكون صعبًا للغاية فى ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.



