مصطفى بكري: 161 نائبة في برلمان 2021.. مصر تعطي للمرأة حقها (فيديو)

Advertisements

قال الإعلامي مصطفى بكري إن أول أمس الثلاثاء ووسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا، شهدت قاعة مجلس النواب أداء النواب اليمين الدستوري، ثم بعدها تم انتخاب رئيس مجلس النواب وفاز المستشار حنفي الجبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق كما فاز فى انتخاب وكيلي المجلس النائب محمد أبو العينين والنائب أحمد سعد الدين.



وأضاف خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر شهدت بتصميم للرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين المرأة والشباب بمشاركة تاريخية.



وتابع أن التاريخ سيقف أمام هذا البرلمان باعتباره أكثر دورة برلمانية شهدت تنوع أيديولوجي وفكرى داخل المجلس، كما أن به أكبر نسبة مشاركة المرأة حيث وصل عدد النائبات 161 نائبة، كما ان هذا البرلمان يضم الكثير من أصحاب الخبرات فى المجال السياسي والتشريعي والرقابي بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب القادرون على حمل راية الوطن.



وأوضح أنه شعر بالفخر بتواجد المستشار حنفي جبالي وفوزه برئاسة مجلس النواب هذه القامة الدستورية والقانونية الكبيرة وهو ما يؤكد أن المسيرة تستكمل بنجاح.

