خبير مواقع تواصل يوضح سبب إغلاق حساب ترامب على تويتر (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال مصطفى البرماوي، خبير مواقع التواصل الاجتماعي، إن حجب حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تويتر سابقة أولى من نوعها.

وأوضح البرماوي، خلال مداخلة عبر سكايب من نيويورك مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن قرار حجب حساب ترامب جاء بعدما صنفت شركة تويتر خطاب الرئيس الأمريكي أنه كراهية تؤدي إلى العنف.

وأشار إلى أن هناك اختلافًا في الإطار القانوني بين الولايات المتحدة وأوروبا، والحكومات هي التي تحدد الخطاب إن كان عنيفا أم لا في أوروبا؛ بينما في أمريكا الشركات هي التي تحدد نوع الخطاب.

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