خبير مواقع تواصل يوضح سبب إغلاق حساب ترامب على تويتر (فيديو)

قال مصطفى البرماوي، خبير مواقع التواصل الاجتماعي، إن حجب حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تويتر سابقة أولى من نوعها.





وأوضح البرماوي، خلال مداخلة عبر سكايب من نيويورك مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن قرار حجب حساب ترامب جاء بعدما صنفت شركة تويتر خطاب الرئيس الأمريكي أنه كراهية تؤدي إلى العنف.



