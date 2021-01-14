نجع حمادي يواجه سكر قوص وابوتشت أمام الشاطئ بالقسم الرابع

الخميس 14/يناير/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الجمعة، مواجهات الجولة الرابعة، لدوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، التي تشهد منافسة قوية بين فريق المجموعة، علي صدارة البطولة.

وتستهل الجولة بمواجهة فريق مركز شباب نجع حمادي، متصدر المسابقة برصيد 6 نقاك، أمام نظيره فريق نادي سكر قوص، الذي يزاحمه بنفس الرصيد من النقاط، والتي يستضيفها ملعب نادي طوبيا.

في المواجهة الثانية، يستضيف فريق مركز شباب ابوتشت، صاحب المركز الثالث برصيد3 نقاط، نظيره فريق نادي الشاطئ بسفاجا، صاحب المركز الأخير بجدول المسابقة، بدون رصيد من النقاط.

فيما يأتي فريق مركز شباب عمال قنا خارج منافسات الجولة الرابعة"باي" علي أن يواجه الجولة المقبلة فريق نادي الشاطئ بملعب الأخير.

ترتيب المجموعة

1_مركز شباب نجع حمادي 6 نقاط
2_نادي سكر قوص 6 نقاط
3_مركز شباب ابوتشت 3 نقاط
4_مركز شباب عمال قنا 3 نقاط
5_نادي الشاطئ بدون رصيد من النقاط

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ ساعة و نصف

تعثر مفاوضات نجم الزمالك مع سانت إيتيان

منذ 35 دقيقة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحسم موقفه من رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

منذ حوالي 4 ساعات

جنش يحدد مطالبه للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ أقل من ساعة

قوات الحماية المدنية تمنع وقوع كارثة محققة في البدرشين

منذ ساعة و نصف

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد مطلوب في توتنهام

منذ نصف ساعة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

05:32 م

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض