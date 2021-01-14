منتدى "غيدار " يناقش سبل تطوير الاقتصاد العالمي في ظل جائحة "كورونا"

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم ، فعاليات منتدى "غيدار" الاقتصادي العالمي الثاني عشر، الذي يقام تحت شعار ""روسيا والعالم بعد الوباء" ولمدة يومين.





ويناقش المشاركون في "منتدى غيدار الاقتصادي" من سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال المسائل المتعلقة بتطور الاقتصاد الروسي والعالمي في ظل ظروف صعبة لم يسبق لها مثيل بسبب جائحة "كورونا".





ويعقد منتدى غيدار الاقتصادي سنويا، منذ العام 2010، تخليدا لذكرى إيغور غايدار، الباحث الاقتصادي الروسي، رئيس حكومة الإصلاحيين في روسيا في الفترة التي أعقبت الحقبة السوفيتية، ليصبح المنتدى فيما بعد حدثا سياسيا واقتصاديا محوريا في حياة روسيا، ولبحث دور ومكانة روسيا في الاقتصاد العالمي.