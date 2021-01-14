المدير الفنى لبنى سويف يؤكد على أهمية مواجهة الإعلاميين

الخميس 14/يناير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
كشف محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف على التأكيد على أهمية المباراة القادمة للفريق أمام الإعلاميين والمقرر إقامتها السبت بملعب استاد بنى سويف فى إطار الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وقال محمد يوسف : الإعلاميين فريق محترم فنيا ويقوده ياسر الكنانى كمديرا فنيا وحقق نتائج طيبة منذ بداية الموسم مع الفريق .

واضاف قائلا : سنخوض مباراة قوية ولدى ثقة فى جميع لاعبي الفريق الذين عاهدونى على تحقيق الفوز باذن الله لإسعاد الجماهير والإدارة .
وتابع قائلا : جميع المباريات تشهد ندية كبري خاصة فى ظل امتلاك جميع الفرق لعناصر مميزة .

واختتم بقوله : الفريق أداء مباراتين قويتين امام قنا والفيوم واستطعنا تحقيق الانتصار وتقديم عروض قوية واتمناه أن تكون بداية لعودة الفريق للمسار الصحيح .

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 13 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

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