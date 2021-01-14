جنش يحدد مطالبه للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك

الخميس 14/يناير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
علي خلاف

   

 

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن مطالب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، للموافقة على تمديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

 

تجديد عقد محمود عبد الرحيم جنش في الزمالك

 

وأوضح المصدر أن محمود جنش حارس مرمى الزمالك طلب من إدارة النادى الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد الحارس محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الكروي الجاري.

 

وتابع المصدر أن جنش أبلغ إدارة الزمالك تقديره ماديا من أجل الموافقة على تمديد عقده مع الفارس الأبيض، خاصة أنه لم يحصل على المبالغ التى يستحقها طوال الفترة الماضية.

 

وأتم المصدر أن جنش طلب المساواة مع محمد عواد الذي يحصل على ضعف راتبه منذ قدومه إلى الفارس الأبيض في بداية الموسم الكروي السابق.

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